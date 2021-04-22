Появился архивный кадр мощнейшего взрыва водородной бомбы в 1954 году. Фото

В сети опубликовали историческое фото, на котором запечатлен взрыв водородной бомбы на атолле Бикини в Тихом океане в 1954 году.

Снимок появился в паблике "Историческое фото" в Twitter. Отмечается, что мощность взрыва в 1000 раз превысила мощность ядерных взрывов в японских городах Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года.

1 марта 1954 года США произвели взрыв водородной бомбы на атолле Бикини, входящем в состав Маршалловых островов.

Случайными жертвами ядерных исследований стали несколько японских рыболовных шхун, особенно пострадали рыбаки с японского судна "Фукурю-мару". Радист корабля Аикичи Кобояма умер от лучевой болезни через несколько месяцев в возрасте 40 лет. Одиннадцать его товарищей по команде также умерли, большинство из них не дожили до 60 лет.

Испытание водородной бомбы США на тихоокеанском атолле Бикини имело глобальные последствия. Облако рассеянного пепла после испытаний накрыло почти весь Тихий океан и распространилось над Восточной Азией, Австралией, Северной Америкой, Карибским морем и северной частью Южной Америки. Радиоактивные вещества были выявлены даже в атмосфере над Африкой.

По мнению японских ученых, ядерные испытания на атолле Бикини отразились на экологии всей планеты.

США использовали атолл Бикини в качестве полигона в период с 1946 по 1958 год. За двенадцать лет американcкие военные провели там 67 ядерных испытаний, в результате которых впоследствии от разных заболеваний скончались 840 жителей архипелага. Правительство США было вынуждено выплатить пострадавшим около 83 миллионов долларов в качестве компенсации.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на японский город Хиросиму. Это было первое в истории применение ядерного оружия, которое произошло на завершающем этапе Второй мировой войны.