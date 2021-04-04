У Байдена остановили производство AstraZeneca на заводе, испортившем 15 млн доз

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение остановить производство вакцины против коронавируса производителя AstraZeneca на заводе в Балтиморе.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на двух высокопоставленных федеральных чиновников здравоохранения. Так, указанный завод занимался производством вакцин AstraZeneca, а также американской Johnson & Johnson.

Служащие завода случайно смешали ингредиенты двух препаратов, в результате чего около 15 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson оказались испорчены.

Руководитель завода – Emergent BioSolutions, партнер Johnson & Johnson и AstraZeneca. Как пишет The New York Times, "чрезвычайный шаг" со стороны минздрава и соцслужб США приведет к тому, что завод будет производить лишь вакцину Johnson & Johnson во избежание путаницы в будущем.

Администрация президента США возложила вину за произошедшее на компанию Johnson & Johnson. Представители последней подтвердили это, заявив, что "берут на себя полную ответственность" за вакцину, выпущенную Emergent.

Также отмечается, что чиновники встревожены тем, что инцидент подорвет доверие населения к вакцинам. В свою очередь, представитель Emergent отказался от комментариев, указав лишь, что намерен продолжать выпуск AstraZeneca, пока не получит соответствующего контракта от правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии эксперты рекомендовали людям до 60 лет, получившим первую дозу AstraZeneca, во второй раз вакцинироваться другим препаратом.