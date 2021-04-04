У Байдена зупинили виробництво AstraZeneca на заводі, що зіпсував 15 млн доз

Анна Паскевич Світ 08:41, 4.04.2021 Оновлено: 08:57, 4.04.2021

Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення зупинити виробництво вакцини проти коронавірусу виробника AstraZeneca на заводі в Балтиморі.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на двох високопоставлених федеральних чиновників охорони здоров'я. Так, зазначений завод займався виробництвом вакцин AstraZeneca, а також американської Johnson & Johnson.

Службовці заводу випадково змішали інгредієнти двох препаратів, унаслідок чого близько 15 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson виявилися зіпсованими.

Керівник заводу – Emergent BioSolutions, партнер Johnson & Johnson і AstraZeneca. Як пише The New York Times, "надзвичайний крок" з боку міністерства охорони здоров'я і соцслужб США призведе до того, що завод буде виробляти лише вакцину Johnson & Johnson, щоб уникнути плутанини в майбутньому.

Адміністрація президента США поклала провину за те, що сталося, на компанію Johnson & Johnson. Представники останньої підтвердили це, заявивши, що "беруть на себе повну відповідальність" за вакцину, випущену Emergent.

Також наголошується, що чиновники стурбовані тим, що інцидент підірве довіру населення до вакцин. Зі свого боку, представник Emergent відмовився від коментарів, зазначивши лише, що має намір продовжувати випуск AstraZeneca, поки не отримає відповідного контракту від уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Німеччині експерти рекомендували людям до 60 років, які мають першу дозу AstraZeneca, вдруге вакцинуватися іншим препаратом.

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