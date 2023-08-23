У Байдена не сомневаются, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины: поддержка будет двухпартийной

В администрации президента США Джо Байдена уверены, что смогут обеспечить дополнительное финансирование для Украины, несмотря на сопротивление со стороны некоторых республиканцев Палаты представителей. Там считают, что поддержка будет двухпартийной.

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Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

"И в Палате представителей, и в Сенате есть сильные голоса республиканцев и демократов на ключевых руководящих позициях, выступающих за продолжение финансовой поддержки Украины, чтобы у них были инструменты, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", – сказал Салливан.

Он добавил, что поддержка нашей страны будет устойчивой.

"Поэтому мы верим, что поддержка будет и будет устойчивой – даже если на другой стороне есть голоса диссидентов, мы считаем, что в основе все еще существует прочная двухпартийная основа поддержки нашей политики в отношении Украины", – добавил он.

Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что ожидает, что Конгресс примет законопроект о дополнительном финансировании для увеличения поддержки Украины.

Салливан заявил, что администрация сообщила представителям в Киеве, а также союзникам и партнерам, что у нее есть "уверенность в том, что Соединенные Штаты будут продолжать делать то, что обязались делать, столько, сколько потребуется".

Напомним, администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой предоставить Украине более 13 миллиардов долларов в виде чрезвычайной оборонной помощи. Также Белый дом просит выделить дополнительно 8 миллиардов долларов в виде гуманитарной помощи до конца года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В него вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 32 бронетранспортера Stryker.

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