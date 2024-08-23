У Байдена боятся, что разрешение наносить дальние удары по РФ помешает США нормализовать отношения с Москвой в будущем – Politico

В Белом доме рассчитывают в будущем перезагрузить отношения с Москвой. Там считают, что Вашингтон сделал больше, чем любая другая страна, чтобы поддержать Киев, и что он не должен рисковать собственной национальной безопасностью ради Украины, предоставляя разрешение наносить дальние удары по РФ.

Видео дня

Об этом пишет издание Politico. Отмечается, что чиновники в администрации Байдена негативно реагируют на призывы по снятию запрета ударов.

"Такая позиция порой вызывает возмущение чиновников в Белом доме, настаивающих на том, что Вашингтон сделал больше, чем любая другая страна, чтобы поддержать Киев, и что он не должен рисковать собственной национальной безопасностью ради Украины. Официальные лица в определенных уголках администрации, в частности в Белом доме, говорили украинцам, что США в конце концов захотят перезагрузить отношения с Москвой, и снятие ограничений (на удары по РФ. – ред.) может свести на нет эти усилия", – говорится в материале.

Как пишет издание, весь негатив раздался после призывов украинских чиновников, а также встречи двухпартийных сенаторов организовала встречу с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

"Во время этой встречи у делегации было одно единственное сообщение: администрация должна изменить свою позицию сейчас, пока не стало слишком поздно, по словам лица, которое было проинформировано о встрече", – пишет медиа.

Сенаторы озвучили аргумент, похожий на тот, который они и украинские чиновники выдвигали раньше. Утверждают, что США должны снять все ограничения, потому что если они этого не сделают и Украина проиграет, администрация будет известна как такова, которая не сделала достаточно, когда могла.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что администрация президента США Джо Байдена ведет диалог с Украиной о предоставлении разрешения на увеличение глубины ударов по территории России. Однако никакие новые решения не приняты, а переговоры по этому вопросу еще продолжаются.

– Президент США Джо Байден в канун Дня Независимости Украины провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, "чтобы выразить непреклонную поддержку Америки народу Украины". Он анонсировал новый пакет военной помощи, детали которого Вашингтон раскроет в ближайшее время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!