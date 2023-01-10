Тысячи жертв и крах флота: аналитики дали прогноз, чем может обернуться вторжение Китая на Тайвань и есть ли у Пекина шансы на победу

Вторжение Китая на Тайвань в 2026 году приведет к тысячам жертв среди китайских, американских, тайваньских и японских войск. Вряд ли оно завершится победой Пекина.

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Так считает Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, который смоделировал возможный конфликт, волнующий военных и политических лидеров в Азии и США, пишет CNN. Как отмечается в статье, война за Тайвань может оставить победившую армию в таком же плачевном состоянии, как и побежденные ею китайские силы.

По окончании конфликта как минимум два авианосца США будут лежать на дне Тихого океана, а современный флот Китая, являющийся крупнейшим в мире, окажется в "руинах", полагают аналитики.

Так, специалисты провели один из самых масштабных расчетов военных событий для Тайваня, острова с демократическим правлением и населением 24 миллиона человек. Китайская коммунистическая партия претендует на Тайвань как на часть своей суверенной территории, хотя никогда не контролировала его, пишет CNN.

В отчете CSIS под названием "Первая битва следующей войны" описывается более 20 военных сценариев. По словам аналитиков, проект был необходим, поскольку предыдущие правительственные и частные военные прогнозы были слишком узкими или слишком непрозрачными, чтобы дать общественности и политикам реальный взгляд на то, как может развиваться конфликт в Тайваньском проливе.

Специалисты отметили, что вероятный ответ на вопрос, будет ли успешным вторжение на Тайвань, – "нет".

"США и Япония теряют десятки кораблей, сотни самолетов и тысячи военнослужащих. Такие потери нанесли бы ущерб глобальному положению США на многие годы", – говорится в ответе.

В большинстве сценариев ВМС США теряют два авианосцаи от 10 до 20 крупных надводных кораблей. Приблизительно 3200 американских военных будут убиты за три недели боев, что составляет почти половину того, что США потеряли за 20 лет боев в Ираке и Афганистане.

"Китай также сильно страдает. Его военно-морской флот разбит, ядро его десантных сил разбито, а десятки тысяч солдат находятся в плену", – прогнозируют эксперты и оценивают, что КНР потеряет около 10 тысяч военнослужащих, 155 боевых самолетов и 138 крупных кораблей.

Прогноз для Тайваня

Мрачное будущее предсказывают и для Тайваня, даже если китайское вторжение не увенчается успехом.

"Хотя вооруженные силы Тайваня не сломлены, они сильно деградировали и вынуждены защищать поврежденную экономику на острове без электричества и основных услуг", – говорится в отчете.

Согласно прогнозу аналитиков, армия острова потеряет около 3500 человек, а все 26 эсминцев и фрегатов ее флота будут потоплены.

В докладе говорится, что Япония, вероятно, потеряет более 100 боевых самолетов и 26 военных кораблей, в то время как военные базы США на ее родной территории подвергнутся атаке со стороны Китая.

При этом в CSIS заявили, что не хотят, чтобы из их отчета следовало, что война за Тайвань "неизбежна или даже вероятна".

"Китайское руководство может принять стратегию дипломатической изоляции, давления серой зоны или экономического принуждения против Тайваня", – допускают аналитики.

Коме того, Дэн Грейзер, старший научный сотрудник Проекта государственного надзора (POGO) сказал CNN, что считает прямое китайское вторжение на Тайвань крайне маловероятным. Такая военная операция немедленно нарушила бы импорт и экспорт, от которых зависит само выживание китайской экономики. Прерывание этой торговли грозит ей крахом в ближайшее время.

По словам Грейзера, Китай полагается на импорт продовольствия и топлива, чтобы управлять своим экономическим двигателем, и у него мало возможностей для маневра.

"По моему мнению, китайцы сделают все возможное, чтобы избежать военного конфликта с кем бы то ни было", – сказал Грейзер.

Чтобы бросить вызов США за мировое господство, они будут использовать промышленную и экономическую мощь вместо военной силы, считает эксперт.

В то же время лидеры Пентагона назвали Китай "постоянной угрозой Америки", а в прошлогоднем отчете "Военная мощь Китая", утвержденном Конгрессом, говорится, что "народно-освободительная армия Китая активизировала провокационные и дестабилизирующие действия в Тайваньском проливе и вокруг него, в том числе увеличила количество полетов в заявленную Тайванем зону идентификации ПВО и проведение учений, направленных на возможный захват одного из отдаленных островов Тайваня".

В августе визит на остров тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси спровоцировал широкомасштабную демонстрацию военной мощи армии Китая, которая включала запуск ракет над островом, а также в воды исключительной экономической зоны Японии, пишет CNN.

Китай усиливает военное давление

С тех пор Пекин усилил агрессивную тактику военного давления на остров, направив истребители через срединную линию Тайваньского пролива, водоема, разделяющего Тайвань и Китай, и в опознавательную зону ПВО острова.

А говоря о Тайване на 20-м съезде Коммунистической партии Китая в октябре, китайский лидер Си Цзиньпин вызвал бурные аплодисменты, сказав, что Китай "будет стремиться к мирному воссоединению", но затем сделал мрачное предупреждение, заявив, что "мы никогда не обещаем отказаться от использования силы и мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры".

Администрация Байдена неизменно поддерживает остров в соответствии с законом об отношениях с Тайванем, в котором говорится, что Вашингтон предоставит острову средства для самообороны, не привлекая к этой обороне войска США.

Недавно подписанный закон о государственной обороне обязывает США участвовать в программе модернизации армии Тайваня и предусматривает помощь в области безопасности на сумму 10 млрд. долларов в течение пяти лет, что является убедительным признаком долгосрочной двухпартийной поддержки острова.

Байден при этом не раз заявлял, что американские военные будут защищать Тайвань, если китайские военные начнут вторжение, хотя Пентагон настаивал на том, что политика Вашингтона "единого Китая" не изменилась.

В рамках этой политики США признают позицию Китая, согласно которой Тайвань является частью Китая, но никогда официально не признавали претензии Пекина на остров.

"Войны случаются даже тогда, когда объективный анализ может указывать на то, что злоумышленник может потерпеть неудачу", – сказал Марк Кансиан, один из трех руководителей проекта и старший советник CSIS.

В отчете аналитиков CSIS говорится, что для того, чтобы американские войска помешали Китаю в конечном итоге установить контроль над Тайванем, среди 24 сценариев необходимы четыре константы:

– сухопутные войска Тайваня должны быть в состоянии сдерживать китайские плацдармы;

– США должны иметь возможность использовать свои базы в Японии для боевых действий;

– США должны иметь противокорабельные ракеты большой дальности, чтобы поражать ВМС Китая издалека и "массово";

– США должны полностью вооружить Тайвань до того, как начнется огневая атака, и немедленно вступить в любой конфликт со своими силами.