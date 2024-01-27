Тысячи фейковых аккаунтов: Германия разоблачила масштабную пророссийскую дезинформационную кампанию в сети Х

В Германии эксперты по цифровой криминалистике разоблачили масштабную дезинформационную кампанию против правительства страны. Для продвижения пророссийских нарративов в соцсети X, ранее известной как Twitter, были созданы десятки тысяч фейковых аккаунтов.

Видео дня

Об этом пишет The Guardian. Соответствующее исследование заказало Министерство иностранных дел Германии, заподозрив, что оно стало мишенью для ботов.

Эксперты обнаружили огромное количество постов, в которых критиковали поддержку Берлином Украины в ее войне против РФ. В течение месяца, начиная с 10 декабря, в соцсети X появилось более 1 миллиона соответствующих постов на немецком языке. Они были отправлены с примерно 50 тысяч фейковых аккаунтов – это два сообщения в секунду.

В основном эти посты содержали предположение, что правительство Олафа Шольца пренебрегает потребностями немцев из-за поддержки Украины оружием и деньгами, а также из-за принятия более миллиона украинских беженцев.

Чтобы охватить большую аудиторию, фейки часто использовали в текстах использовали популярные в то время хештеги, такие как #Oktoberfest или #Bundesliga. Аналитики говорят, что они убеждены, что источник этой дезинформационной кампании был в России. В частности, на это указывает, что операторы системы рассылки сообщений делали перерывы в выходные и во время праздников в РФ – тогда количество постов заметно сократилось.

"Результаты подчеркивают необходимость правительств систематически бороться с растущим количеством дезинформационных кампаний и признать влияние, которое они могут оказать на выборы", – отметили в МИД ФРГ.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины разоблачила российскую информационно-психологическую операцию, которая через email-рассылку пытается посеять панику среди украинцев. В письмах враг предлагает сотрудничество со своими спецслужбами за вознаграждение с целью дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!