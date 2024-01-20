Боррель обвинил Израиль в финансировании создания ХАМАС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль якобы занимался финансированием палестинской террористической группировки ХАМАС. Также израильское правительство обвинили в том, что оно позволило Катару вливать финансы в сектор Газа.

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По мнению Борреля, террористов финансировали в попытке ослабить Палестинскую автономию. Об этом сообщает издание Reuters.

Накануне израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг подобные обвинения. В то же время Боррель заявил об обратном во время выступления в Университете Вальядолида в Испании. При этом европейский политик не стал углубляться в подробности резонансного заявления.

Также Боррель подчеркнул, что положить конец палестино-израильскому конфликту может создание отдельного палестинского государства.

"Да, ХАМАС финансировался правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую автономию, возглавляемую движением ФАТХ. Мы верим только в то, что решение о создании двух государств, навязанное извне, принесет мир, даже несмотря на то, что Израиль настаивает на отрицательном", – сказал Боррель.

Стоит отметить, что террористическая группировка ХАМАС управляет сектором Газа с 2007 года после короткой гражданской войны с силами, лояльными движению ФАТХ во главе с президентом Махмудом Аббасом, который базируется на Западном Берегу и также возглавляет Организацию освобождения Палестины.

Напомним, делегация Исламского движения сопротивления ХАМАС во главе с главой Управления международных связей движения Муссой Абу Марзуком и специальным представителем президента России на Ближнем Востоке и в Африке прилетели в Москву.

Ранее сообщалось, что 16 января террористы ХАМАС выпустили более 50 ракет из сектора Газа по южному городу Нетивот в Израиле. Эта атака стала самым масштабным ракетным обстрелом страны за последние несколько недель.

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