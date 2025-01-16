'Ты простил человека, который в тебя стрелял?' Зеленский рассказал, как объяснял Фицо необходимость осудить Россию

Президент Владимир Зеленский поделился воспоминаниями о том, как на одной из встреч объяснял премьер-министру Словакии Роберту Фицо, почему Путин – это зло, а российскую агрессию нужно остановить. Он вспомнил о покушении на Фицо в мае 2024 года, когда в него стреляли.

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Об этом Зеленский рассказал в Варшаве 15 января в интервью польским СМИ. Глава государства подчеркнул, что тогда все мировые лидеры осудили этот теракт, и спросил у Фицо, простил ли он нападающего.

"Он говорит мне, что "здесь еще нужно понять, где зло, а где нет", а я ему ответил, что нельзя прощать убийцу. Я ему говорю: "В вас стреляли. Почему ты не простил убийцу? Почему ты арестовал человека, который в тебя стрелял?" – рассказал президент.

Далее Зеленский напомнил, что это покушение осудили все лидеры европейских стран, поскольку стрелять в людей – это преступление. "И Путин такой же, он чужими руками стреляет в других людей", – сказал он.

По его мнению, распространение пророссийских нарративов в Словакии связано с тем, что "их политики не до конца осознают, что такое война и просто пользуются конъюнктурой".

"Конечно, люди в Словакии имеют разные мнения, но словацкое правительство играет в очень опасные игры, и делает это потому, что война не пришла в их дом. Они этого не понимают. И я считаю, что зло должно быть наказано", – добавил. Зеленский.

Накануне стало известно, что Фицо отказался ехать в Киев, чтобы поговорить о транзите газа через Украину. Такое предложение в ответ на открытое письмо главы словацкого правительства ранее озвучил Зеленский.

Фицо хотел встретиться с Зеленским недалеко от словацко-украинской границы, чтобы убедить возобновить транзит газа из России. Он надеялся на конструктивный диалог, несмотря на то, что речь идет о доходах РФ, львиная доля которых пойдет на финансирование убийств украинцев, а также на то, что за несколько дней до обнародования упомянутого письма он обозвал Зеленского "нищим и шантажистом".

Президент Украины на "приглашение" ответил встречным предложением и пригласил Фицо в Киев "в пятницу".

Как сообщал OBOZ.UA, 10 января в Братиславе местные жители снова вышли на протест против пророссийской политики Роберта Фицо, который в конце декабря ездил в Москву к диктатору Путину. На улицы города вышли около 15 тысяч человек.

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