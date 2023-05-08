Twitter будет удалять аккаунты, которые годами были неактивными, – Маск

Американский миллиардер и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который также стал генеральным директором Twitter, анонсировал нововведения в социальной сети. Там планируют удалять неактивные аккаунты.

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Такое заявление Маск опубликовал в своем Twitter в понедельник, 8 мая. По словам бизнесмена, речь идет о тех страницах, которые не вели на протяжении нескольких лет.

В связи с этим, как отметил Маск, пользователи платформы могут столкнуться с уменьшением количества подписчиков.

"Мы очищаем учетные записи, в которых не было активности в течение нескольких лет. Поэтому вы, вероятно, увидите падение количества подписчиков", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что администрация Twitter сняла ограничения на публикации от аккаунтов, связанных с диктатором РФ Владимиром Путиным и Кремлем. Теперь позиция официальных лиц государства-террориста станет беспрепятственно распространяться на широкую аудиторию.

Также в исходном коде Twitter обнаружена категория "украинский кризис" (UkraineCrisisTopic), которая относится к группе "маркировок безопасности" (safety labels) и расположена вблизи тегов, связанных с координированной травлей, фейковыми новостями, контентом для взрослых и нарушениями авторских прав.

Как сообщал OBOZREVATEL, Маск объявил "амнистию" заблокированных аккаунтов в Twitter. Это решение было принято по итогам проведенного им опроса.

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