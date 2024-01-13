Туск собирается посетить Украину: какие вопросы планирует решать

Премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник, 15 января, встретится с президентом страны Анджеем Дудой. Глава правительства обсудит детали своего визита в Украину, который состоится в ближайшее время.

Видео дня

Об этом Туск заявил в интервью польским телеканалам. Это первый его разговор с журналистами после прошлогодних парламентских выборов.

Премьер затронул тему безопасности и сотрудничества "на верхушке власти". Он отметил, что общался с президентом Анджеем Дудой и оба центра исполнительной власти сотрудничают, в частности, по российскому вторжению в Украину.

"Я намерен обсудить с господином президентом детали и характер моей миссии в Киеве в ближайшие дни. Для нас ситуация в Украине и на фронте абсолютно вопрос номер один. Это вопрос безопасности Польши", – подчеркнул политик.

Он также сообщил, что во время визита в Украину должны быть решены вопросы, связанные с интересами польских перевозчиков. Премьер-министр напомнил, что незадолго до выборов "Право и справедливость" значительно ухудшило отношения между Варшавой и Киевом. Туск подчеркнул, что война в Украине требует политики солидарности в Евросоюзе, и он будет говорить с украинцами о "патологической ситуации на границе".

Польский премьер заявил, что он хочет, чтобы вопросы войны, безопасности в Европе, отношения к России были общими не только для президента и премьер-министра, но и всего Польского государства.

"Каждый польский патриот должен признать эту правду: Украина нуждается в нашей помощи в войне с Россией", – сказал Туск.

Он также отметил, что готовит ряд европейских визитов и находится в постоянном контакте с американскими коллегами.

Как ранее писал OBOZ.UA, Украина будет контактировать с новым правительством Польши на всех уровнях. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Варшава "настроена на решение проблем", и стороны будут искать пути понимания.

Церемония приведения к присяге правительства Дональда Туска состоялась 13 декабря. Политик вернулся в должность после девятилетнего пребывания в оппозиции.

27 декабря стало известно, что новый премьер-министр Польши готовится к визиту в Украину. Политик не назвал дату, но отметил, что его поездка не будет касаться исключительно вопроса блокады польско-украинской границы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!