Туск резко выразился после Мюнхенской конференции: никогда снова!

Мир сейчас оказался на пороге третьей мировой войны. И может повторить ошибки прошлого, когда попытки умиротворения агрессора – заключение Мюнхенского соглашения в 1938 году – стали спусковым крючком для начала самой кровавой войны в истории – Второй мировой.

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Именно поэтому сейчас как никогда важно вспомнить историю и не допустить ее повторения. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Политик, участвующий в Мюнхенской конференции безопасности, в сети Х предостерег мир от повторения ошибок прошлого. Он намекнул, что текущие попытки США договориться со страной-агрессорской Россией за счет интересов и территориальной целостности Украины перекликаются с позорной страницей в истории демократического мира: подписанием Мюнхенского соглашения, которое Британия и Франция фактически дали согласие на оккупацию гитлеровской Германии.

"Мне как туристу это место (Мюнхен. – Ред.) очень нравится. Хорошие люди, замечательное пиво, отличная Пинакотека. Как историк и политик единственное, что я могу сегодня сказать: МЮНХЕН. НИКОГДА СНОВА", – написал Туск.

Напомним, Мюнхенское соглашение (или, как его еще называли – Мюнхенский сговор) было заключено в Мюнхене 30 сентября 1938 года. Соглашение подписали тогдашние премьер-министр Британии Невилл Чемберлен и премьер-министр Французской республики Эдуар Даладье с одной стороны и райхсканцлер Третьего Райха Адольф Гитлер и премьер-министр Королевства Италия Бенито Муссолини – с другой.

Следствием соглашения явилось фактическое расчленение Чехословакии, когда Гитлер получил Судетскую область, а вместе с ней чешские военные заводы и значительные запасы вооружения бывшей чехословацкой армии, позволившие вооружить 9 пехотных дивизий. Свои территориальные претензии за счет земель Чехословакии также удовлетворили Польша и Венгрия.

Тогда, в 1938 году значительная часть Европы радовалась Мюнхенскому соглашению, так как считала его способом предотвратить большую войну на континенте. На момент подписания Гитлер утверждал, что Судеты – это его последняя территориальная претензия.

Однако дальнейшие события показали, что попытки умиротворить агрессора были тщетными и только разожгли его аппетиты. Уже 5 января 1939 года Германия заявила претензии на "свободный город" Данциг (Гданьск), 23 марта заставила Литву передать ей Клайпедский край, а 1 сентября того же года напала на Польшу, начав Вторую мировую войну.

Ранее сообщалось, что 16 февраля министры иностранных дел стран ЕС срочно собрались в Мюнхене из-за заявлений представителей США. Поводом могла стать резонансная речь вице-президента США Джей Ди Венса, который очертил изменение подходов Вашингтона к отношениям с Европой, а также тревожная ситуация с возможными договоренностями между США и Россией по Украине без участия Киева и Европы.

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