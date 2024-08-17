Туск не будет баллотироваться в президенты Польши: стало известно, когда объявят кандидата от Гражданской коалиции

Премьер-министр Польши Дональд Туск снова заявил, что не будет баллотироваться на пост президента. Он отметил, что видит себя как политика именно там, где он сейчас – в должности главы правительства. Кроме того, Туск сказал, что выдвижением кандидатуры будет заниматься партия, а у Гражданской коалиции есть соответствующие кандидаты.

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Об этом премьер Польши рассказал на брифинге на спортивном поле Орлик в Карчеве. Соответственно, Туск призвал бывшего рядом "ближайшего коллегу", министра спорта Славомира Нитраса быть свидетелем его заявления.

"Я чувствую себя компетентным именно там, где я сейчас нахожусь. Однако мы должны объявить решение о кандидате от Гражданской коалиции не раньше 15 октября, перед Рождеством. Нет смысла начинать кампанию слишком рано", – сказал Дональд Туск.

Он также отметил, что у его политической силы есть соответствующие кандидатуры. В частности, по его словам, самым вероятным кандидатом от Гражданской коалиции будет польский мэр Рафал Тшасковский.

"Мне приятно, что у Гражданской коалиции нет с этим проблем. Нам не нужно искать кого-то в каких-то тайных местах. У нас есть очень сильные кандидаты, очень сильные имена. И не случайно Рафал Тшасковский кажется тем кандидатом, которого больше всего воспринимают поляки", – сказал он.

Туск подчеркнул, что год до выборов – это "очень большой срок для польской политики", однако выдвижение Тшасковского кандидатом в президенты "является, безусловно, наиболее вероятным сценарием".

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше развернулась информационная кампания против Кристины Вороновской, которая является полячкой по происхождению, но жила и училась в Украине. Внимание ее персоны привлекли политические оппоненты Дональда Туска, у которого девушка работает помощницей.

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