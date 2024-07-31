Училась в Украине и имеет отца-ветерана ВСУ: почему в Польше критикуют помощницу Туска и приписывают ей связи с РФ

В Польше развернулась информационная кампания против Кристины Вороновской, которая является полячкой по происхождению, но жила и училась в Украине. Внимание к ее персоне привлекли политические оппоненты главы польского правительства Дональда Туска, у которого девушка работает помощницей.

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В течение последней недели газеты, соцсети и таблоиды перемывают ей косточки, ища доказательства непрофессионализма, причастности к коррупции или связи с Россией. Как пишет Wirtualna Polska, глава канцелярии премьер-министра Ян Грабец вынужден был вступиться за работницу с украинскими корнями.

Несмотря на упреки хейтеров о близких родственниках Кристины в России, отце-военной российской армии и чуть ли не лоббировании нужных ей законов, девушка хранит молчание.

Как пояснил Грабец, в мае, когда Вороновская стала помощницей Дональда Туска, ее тщательно проверили спецслужбы Польши. Они не обнаружили подозрительных "темных пятен" в биографии девушки. Ее папа действительно служил в армии, однако на территории Польши, а пополнял ряды советского войска.

Когда Украина обрела независимость, он стал офицером украинской армии, а сейчас работает в охране, ведь уже является ветераном. Родственники в РФ у Кристины действительно есть, но очень далекие.

Оппоненты Туска упрекают его в том, что на такую ответственную должность была взята бывшая работница салона красоты Dream of beauty. Как рассказали в сети, она специализировалась на косметологии зон вокруг глаз и бровей, однако в 2022 году сменила карьеру на политическую.

Как выяснилось, и косметологом Вороновская не мечтала стать. По образованию она экономист, и в Украине работала в банковской сфере. Переехав в Польшу в 2018 году, ее не захотели брать на аналогичную должность.

"Кристина работает на нас в "Платформе" (политическая партия "Гражданская платформа" – ред.) с 2022 года. Ее взяли на должность секретаря, когда мы искали новых людей для расширения офиса перед избирательными кампаниями. У нее есть потенциал", – пояснил Ян Грабец.

Польское происхождение дало Вороновской шанс попасть в политику, где она трудится и по сей день на контрактной основе. В компетентности девушки у партии и премьера нет сомнений.

Как рассказал глава канцелярии премьер-министра, Кристина провела детство в Украине, на родине своего отца. Ее бабушка и дедушка имеют польское происхождение, а с родственниками из России девушка не поддерживает связь.

В Польше тем временем ее продолжают называть "ангелочком Туска" и "украинкой с российскими связями", а тысячи пользователей обсуждают биографию полячки. Из-за чрезмерного внимания ее соцсети были закрыты, а бывшие друзья отказались выходить на контакт с журналистами.

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