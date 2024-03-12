Турция планирует провести "антитеррористическую операцию" на севере Ирака: министр обороны объяснил цель

Турция планирует провести на севере Ирака "антитеррористическую операцию" против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). В частности, страна хочет создать "коридор безопасности" на 30-40 километров вдоль своей границы.

Во время встречи с журналистами министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что "борьба не закончится", пока север Ирака не будет очищен от террористов. "Все знают, что Турции необходимо перейти к другому этапу", – цитирует главу МО издание Hürriyet.

Он подчеркнул, что Анкару "не интересуют земли других стран", а коридор с глубиной 30-40 километров необходим, потому что на этом расстоянии могут размещаться террористы, которые будут представлять угрозу Турции.

"Этим летом мы завершим круг, который защитит нашу границу с Ираком и устранит проблему терроризма", – рассчитывает чиновник. Отметим: протяженность госграницы между государствами составляет 367 километров.

Гюлер подчеркнул, что Анкара поддерживает диалог с правительством Ирака на высшем уровне и стремится к единству в борьбе с террористической РПК, в том числе на территории северного Ирака.

Отвечая на вопрос о взаимодействии с Соединенными Штатами Америки, министр заявил, что, когда речь идет о безопасности, Турция "ни у кого ничего не просит и делает то, что необходимо".

"Никто не должен забывать, что Турецкая Республика – великое государство. Разрешения мы ни у кого не просили и просить не будем", – заявил Гюлер.

Как писал OBOZ.UA, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и его команда якобы поставили себя в один ряд с Адольфом Гитлером, Бенито Муссолини и Иосифом Сталиным. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара твердо поддерживает террористическую группировку ХАМАС и проводит с ее лидерами обсуждения на любые темы.

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