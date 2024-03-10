Эрдоган заявил о полной поддержке ХАМАС и сравнил Нетаньяху с Гитлером и Сталиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и его команда поставили себя в один ряд с Адольфом Гитлером, Бенито Муссолини и Иосифом Сталиным. Турецкий лидер добавил, что Турция твердо поддерживает террористическую группировку ХАМАС и проводит с ее лидерами обсуждения на любые темы.

Об этом Эрдоган заявил на съезде Генассамблеи Фонда распространения науки. Правда, турецкий лидер назвал террористов ХАМАС "палестинским движением".

По словам Эрдогана, "Израилю мировое сообщество уже вынесло приговор в душе". "Преступлениями против человечности, совершенными в секторе Газа, Нетаньяху и его команда дописали свои имена в один ряд с именами Гитлера, Муссолини и Сталина как нацисты нашего времени", - отметил он.

Также Эрдоган подчеркнул, что "страной, которая поддерживает палестинское дело на самом высоком уровне, на уровне государства и народа, несомненно, является Турция". Он не уточнил, что подразумевает под словосочетанием "палестинское дело".

Между прочим, апеллировать к "делу народа" или "делу нации" любили как раз упомянутые Эрдоганом Гитлер, Муссолини и Сталин.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Эрдоган предложил возобновить мирные переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной. В то же время он заявил о "принципиальной поддержке" мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

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