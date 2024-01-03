Турция не пропустит в Черное море минные тральщики, предоставленные Украине Великобританией: названа причина

Во вторник, 2 января, Турция заявила, что она не позволит двум минным тральщикам пройти транзитом через свои воды на пути к Черному морю. Эти корабли ранее были подарены Украине Великобританией.

Видео дня

В своем заявлении Турция сослалась на Конвенцию Монтре – международный пакт о прохождении проливов во время войны. Если бы Анкара пропустила украинские тральщики в Черное море, она нарушила бы Конвенцию. Об этом сообщает Reuters.

"Наши союзники были должным образом проинформированы о том, что минно-розыскные корабли, подаренные Украине Соединенным Королевством, не смогут пройти через турецкие проливы в Черное море, пока идет война", – говорится в заявлении.

Отметим, что в прошлом месяце Великобритания объявила, что передаст украинским ВМС два своих тральщика для поиска мин, чтобы помочь Украине усилить ее морские операции во время войны с Россией.

Однако следует учитывать, что в феврале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Турция запустила действие Конвенции Монтре, фактически заблокировав проход по Черноморским проливам военных кораблей обеих сторон.

В этом документе говорится, что в случае участия Турции в войне, а также если она сочтет, что ей непосредственно угрожает война, она имеет право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных кораблей. Во время войны, в которой она не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных суден любого воюющего государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черном море утром в четверг, 28 декабря, на вражеской морской мине подорвалось гражданское судно под флагом Панамы. На борту вспыхнул пожар, двое моряков травмировались.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!