Турция начала вывод военного контингента из Афганистана

Турция начала выводить свои войска из Афганистана. В Анкаре сообщили о начале операции по эвакуации 600 военных из захваченной талибами страны.

Об этом информировало Минобороны Турции на своей странице в Twitter. В заявлении оборонного ведомства сказано, что решение об эвакуации подразделений турецких вооруженных сил было принято после различных контактов и оценки текущей ситуации.

"Турецкие военные, с успехом выполнив свой долг в Афганистане, с честью возвращаются на родину. После проведения переговоров и оценки текущей ситуации и условий, создавшихся была начата эвакуация турецких военных", — говорится в сообщении.

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В заявлении, сделанном МИД, также напомнили, что вооруженные силы Турции несли службу в Афганистане с 2002 года, "чтобы способствовать миру, спокойствию и стабильности афганского народа, с которым у нас есть исторические и культурные связи, в рамках ООН, НАТО и двусторонних соглашений ".

Как сообщал OBOZREVATEL, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова "ко всем видам сотрудничества" с захватившим Афганистан движением "Талибан" "во имя мира во всем мире, афганского народа и защиты собственных интересов". Кроме того, Анкара готова принять у себя лидеров исламистской группировки.