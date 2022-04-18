Турция начала новую военную операцию на севере Ирака – Anadolu

Турция начала новую военную операцию на севере Ирака. Авиация совместно с подразделениями спецназа атаковала объекты "Рабочей партии Курдистана", которая признана террористической организацией.

Турецкие военные самолеты, вертолеты и беспилотники ударили по лагерям, туннелям, убежищам, складам боеприпасов и другим объектам на севере Ирака. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкое информационное агентство Anadolu.

Министр обороны Турции Хулуси Акар уточнил, что военная операция сосредоточена в трех основных регионах: Метина, Зап и Авасин-Басян. "Операция проходит успешно, в соответствии с планом. Цели, обозначенные на первом этапе, захвачены", – сказал он.

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По словам чиновника, цель этой операции – "предотвращение терактов и обеспечение безопасности наших границ". Наступательные действия также поддерживались артиллерийскими частями. Информации относительно жертв и пострадавших министр не предоставил.

Нынешнее наступление является продолжением турецкой кампании в Ираке и Сирии против "Рабочей партии Курдистана" и "Отрядов народной самообороны", которые состоят из сирийцев и курдов. Их официальная Анкара считает террористическими группировками и этой же позиции придерживаются страны ЕС, США, а также еще ряд других государств.

Конфликт между "Рабочей партии Курдистана" и Турцией начался еще с середины 1980-х годов. В боевых действиях, которые в основном сосредотачивались на юго-востоке от Турции, погибло около 40 тысяч человек. Официальная Анкара также обвиняет власть Ирака в том, что она стоит на стороне курдов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Россия получила боеприпасы и военную технику из Ирака и Ирана для военных действий в Украине. При этом для доставки вооружения агрессор использовал иранские сети контрабанды оружия.