Власти итальянского острова Капри вечером 22 июня сняли запрет на посещение туристов. Ранее в этот день муниципалитет Капри внезапно объявил запрет на въезд в город и вообще остров. Из-за этого все паромы из Неаполя и Сорренто на юге Италии были вынуждены вернуться в свои порты.

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Мэр Капри Паоло Фалько заявил, что запрет был отменен после устранения технической проблемы, препятствовавшей поступлению воды с материка. Однако Фалько предупредил, что "настоящая чрезвычайная ситуация" еще не отменена.

Более того, "чрезвычайная ситуация еще ухудшится из-за сотни тысяч туристов, ежедневно прибывающих на Капри", сказал он.

Накануне, 21 июня, питьевая вода на большей части острова была. Однако утром субботы местные резервуары внезапно опустели. Причины "технической проблемы" мэр Капри не уточнил.

Весь остров Капри снабжается питьевой водой всего из нескольких резервуаров, периодически наполняемых водой с материка. В целом на Капри такие же проблемы с водой, как в оккупированном Крыму, который до оккупации всю воду брал из материковой части Украины.

Теперь жителям Капри разрешается брать в сутки не более 25 литров питьевой воды на одно домохозяйство.

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