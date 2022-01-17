Турецкий фермер надел на своих коров VR-очки и рассказал, как это повлияло на надои

Фермер из Турции Изет Коджак надел на своих коров, закрытых на зиму, VR-очки, благодаря чему увеличил надои молока на 22%. Мужчина заявил, что планирует купить еще 10 таких гарнитур, поскольку их использование имело положительный эффект на домашних животных – в очках виртуальной реальности они думают, что находятся на летних лугах, что снижает их стресс.

Турецкий фермер вдохновился экспериментом, который показал: пасущиеся в виртуальной реальности коровы чувствуют себя счастливее и дают больше молока. Об этом пишет The Science Times.

Отмечается, что очки виртуальной реальности для коров были разработаны специалистами вместе с ветеринарами в 2019 году. Аппаратура адаптирована с учетом особенностей зрения животных: хотя коровы не дальтоники, они не различают красного или зеленого цвета, потому что видят только тусклые оттенки желтого и синего.

Видео дня

Фотографии коров в очках виртуальной реальности повлекли за собой волну шуток в соцсетях – многие назвали эксперимент коровьей версией знаменитого фильма "Матрица".

Однако, Коджак не обращает на это внимания: он доволен результатом вложения денег в VR-очки для коров – теперь они стали давать 27 литров молока вместо 22. В гарнитуре домашние животные видят летние пастбища, что снижает их стресс и тревожность.

Производители молочных продуктов в Калифорнии всегда заявляли, что их продукция лучше, потому что ее производят "счастливые коровы". Как выяснилось, в молоке таких коров больше кальция.

Исследование, проведенное в 2017 году под названием "Повышение уровня циркулирующего серотонина улучшает динамику кальция у дородовой молочной коровы", показало: коровы, испытывающие влияние гормона серотонина, повышали уровень счастья, что приводило к производству кальция их организмом. Результаты опубликованы в журнале Journal of Endocrinology.

Серотонин является известным гормоном, поднимающим настроение, и ежедневное воздействие его на коров повышает общий уровень кальция у животных. В исследовании приняли участие две породы коров: голштинская и джерсийская. У первых было повышено содержание кальция в крови, а у вторых – повышено содержание кальция в молоке.

Повышение кальция важно для американской популяции коров, молоко которых имеет низкий уровень этого элемента, особенно перед родами.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда разработчиков из Киева VoxBox предложила бороться со стрессом в виртуальной реальности.