Тупость Кремля сделала Навального единственной альтернативой Путину, – Гозман

Нелогическое поведение кремлевской элиты сделало автоматически российского оппозиционера Алексея Навального единственной альтернативой действующему главе РФ Владимиру Путину.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал российский политик Леонид Гозман. По его словам, опубликованный командой Навального фильм "Дворец для Путина" сильно подорвал поддержку главы государства среди простых россиян.

"Тупость Кремля и смелость и креативность Навального и его товарищей привела к тому, что фактически он стал единственной, признанной всеми, альтернативой Путину", – сказал он.

И продолжил: "Вы слышали крики: "Навальный – наш президент". Совершенно понятно, что если Навального не убьют, то Путина может сменить именно он. А больше никто. Хотя это не значит, что людей нет".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что часть местных элит начала скрытую игру против Путина, что непременно выльется у серьезные последствия.