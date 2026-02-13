Информагентство DPA 10 февраля обнародовало результаты социологического опроса Института Алленсбаха (Institut für Demoskopie Allensbach) по заказу Центра стратегии и высшего руководства (Centrum für Strategie und Höhere Führung), проводившегося по всей стране с 6 по 19 января среди 1077 респондентов старше 16 лет.

Как выяснилось, 81 процент немцев считают наибольшей угрозой для мирного сосуществования Россию, 65 процентов – США, 46 процентов – КНР.

Место, которое, очень существенно опережая Китай, занимают США, понятно, ошеломляет – особенно с учетом динамики 2024-2026: 24-46-65 процентов.

Однако же, с моей точки зрения, не меньшего внимания стоит и распределение мнений насчет того, окажут ли Соединенные Штаты военную помощь стране НАТО в случае атаки на нее, – 32:35 в пользу негативного ответа. Это и есть истинная немецкая оценка современного НАТО.

При этом касательно возможного вовлечения в возможную войну Германии соотношение в целом составляет 31:45 в пользу НЕвовлечения. Да, у оптимистов пока что перевес, так ведь это же Германия, а не Эстония, Литва или хотя бы Польша.

Кстати, для сравнения: в "шашлычной" Украине, к примеру, в январе 2022 года еще было, кажется, поспокойнее, ведь у немцев сейчас уже уровень опасений нашей где-то середины февраля-22.

И наконец – относительно вероятности покинуть Германию в случае начала войны: как минимум не отбрасывают такой вариант в общей сложности 38 процентов (для немцев – фантастика!) против 49 процентов, которые такую возможность не рассматривают.

Итак, исступленной истерики, таким образом, нет. Но не столько от слова "совсем", сколько от слова "покамест". И отношение к США, НАТО и собственным мирным перспективам на ПОДОБНОМ уровне в огромной и очень богатой европейской стране ["эхо грядущего"?] – это что-то, мягко говоря, весьма непривычное…