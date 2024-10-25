Цена этих деклараций всем известна: Оргизко объяснил, почему заявления БРИКС по Украине никого ни к чему не обязывают

Обнародованные "декларации" саммита БРИКС, как и другие заявления такого рода "организаций", не только не касаются Украины – они и другие страны ни к чему не обязывают. В том числе и страны, поставившие свои подписи на указанной "декларации".

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Как пояснил OBOZ.UA эксперт по международным отношениям, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, у "декларации" БРИКС, помимо общих слов, нет никакого внутреннего наполнения. В то же время у Украины есть свой План победы – с конкретным содержанием и шагами.

"Если в заявлении по Украине, которое было сделано на саммите БРИКС, заменить слово Украина, подставить название любой другой страны, заявление прекрасно подойдет к любой ситуации. Потому что оно общее и никого ни к чему не обязывает, никого не стимулирует к каким-либо действиям. Ритуальная формула под общим лозунгом "за все хорошее, против всего плохого", – отметил эксперт.

По словам Огрызко, подписавшиеся страны под "декларацией" БРИКС "только хотят себя позиционировать миротворцами". Но "Китай вместе с Бразилией почему-то ни разу не конкретизировали", какой именно "мирный план" они предлагают.

"То, что они предлагают как план, это опять-таки ни о чем. Это о том, что, мол, "давайте дружить". Ну давайте дружить. Но на какой основе? Каким образом мы будем реагировать на агрессора? Или мы ему все прощаем, отдаем ему часть украинской территории, или как?" – спрашивает господин Огрызко.

Он уверен, что странам БРИКС судьба Украины неинтересна, потому что "они нас не видят игроками на этом поле", а только "хотят использовать ситуацию исключительно в собственных интересах".

"Поэтому все эти "мирные планы" полезны только тем, кто их предлагает. У Украины есть свой План победы. Он должен быть, безусловно, усовершенствован и доработан, и во внешних аспектах, и внутренних. Но он есть, и нам нужно убеждать других, что именно этот план должен быть реализован", – отмечает Огрызко.

Как сообщал OBOZ.UA, когда будет реализован План победы Украины, представителей страны-агрессора РФ можно будет увидеть на Глобальном саммите мира. Тогда можно будет говорить о реализации Формулы мира. Пока же, как говорит украинский лидер Владимир Зеленский, Москва уклоняется от настоящей дипломатии.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что война в Украине когда-нибудь закончится переговорами, но сейчас необходимо добиться "переходного периода".