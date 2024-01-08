ЦАХАЛ сообщил о ликвидации главаря филиала ХАМАС в Сирии: что известно
Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала главаря филиала ХАМАС в Сирии. Утверждается, что он был ответственен за запуск ракет по северному Израилю в последние недели.
По предварительным данным, речь идет о Хасане Акаша. Об этом сообщает The Times of Israel.
В заявлении ЦАХАЛ говорится, что Хасан Акаша был убит в южном сирийском городе Бейт-Джинн. О том, как он был убит, не уточняется.
Армия утверждает, что он стоял за несколькими ракетными обстрелами из Сирии на севере от имени ХАМАС.
"Мы не допустим террора с территории Сирии, и она несет ответственность за любые действия, исходящие от ее территории. Мы продолжим действовать против любой угрозы", – добавили в ЦАХАЛ.
Напомним, 6 января в ЦАХАЛ заявили о полном контроле над северной частью Газы. Армейцы отчитались об уничтожении военной структуры ХАМАС. На это солдатам ушло около трех месяцев.
Также в тот день израильская армия ликвидировала двоих командиров батальона ХАМАС, совершившего резню во время нападения 7 октября. В частности, террористы из этого батальона убивали мирных жителей в кибуце Беэри.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!