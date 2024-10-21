ЦАХАЛ обстрелял банк, финансировавший 'Хезболлу': в ответ террористы выпустили более 200 ракет. Видео

Армия обороны Израиля нанесла удары в Ливане по отделениям финансовой ассоциации Al-Qard Al-Hassan ("Кард аль-Хасан"), связанной с террористической группировкой "Хезболла". Перед этим израильские военные предупредили о том, что готовят атаку на финансовые объекты боевиков.

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Издание Times of Israel со ссылкой на государственные ливанские СМИ в ночь на понедельник, 21 октября, написало, что удары были нанесены в том числе около единственного коммерческого аэропорта страны. Журналисты пишут про 11 ударов по южным пригородам Бейрута, многие из которых были направлены против "Кард аль-Хасан".

Один из ударов пришелся по месту недалеко от аэропорта Бейрута. Аэропорт в это время работал в штатном режиме, коммерческие самолеты летели среди дыма.

Также сообщается об ударах по филиалах "Кард аль-Хасан" в Хермеле, Рияке и Баальбеке в районе долины Бекаа на востоке Ливана, примерно в 100 км от границы с Израилем.

В сети показали видео, на котором, как утверждается, горит здание, в котором находился офис "Кард аль-Хасан" в квартале Хай-Селлум в южном пригороде Бейрута.

В то же время на официальном Telegram-канале ЦАХАЛ сообщили, что в течение воскресенья, 20 октября, террористы "Хезболлы" выпустили из Ливана по территории Израиля около 200 снарядов.

"Армия обороны Израиля продолжит защищать Государство Израиль и его народ от угрозы, исходящей от террористической организации "Хезболла", – говорится в сообщении.

Отметим, что руководитель пресс-службы Армии обороны Израиля Даниэль Хагари вечером 20 октября призвал жителей Ливана, проживающих вблизи финансовых объектов "Хезболлы", немедленно эвакуироваться. Он заявил, что ЦАХАЛ намерен нанести удары по банках и хранилищах финансовых средств боевиков в разных точках Ливана.

После 22:00 местные каналы сообщили, что ВВС Израиля наносят удары по 16 объектам в Бейруте и Бекаа, через которые проходит финансирование "Хезболлы" из Ирана.

Ассоциация "Кард аль-Хасан" была основана в 1983 году и является некоммерческим финансовым учреждением. Израиль утверждает, что "Хезболла" использует эту организацию для выплаты заработной платы своим боевикам и оказания поддержки гражданскому населению, избегая при этом санкций.

США в 2021 году ввели санкции против "Кард аль-Хасан". По словам официальных лиц, организация имеет 31 филиал в Ливане, в том числе в Бейруте и Бекаа.

Как сообщал OBOZ.UA, Армия обороны Израиля в воскресенье, 20 октября, нанесла удары по более 100 объектах "Хезболлы" на юге Ливана. Среди них склады с вооружением и боеприпасами, а также пусковые установки, из которых террористы обстреливали территорию Израиля.