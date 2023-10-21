ЦАХАЛ нанес авиаудары по ракетным установкам Хезболлы

Израильская армия нанесла несколько авиационных ударов по ракетным комплексам ливанской организации "Хезболла" в ответ на запуски ракет и противотанковые ракеты, выпущенные в сторону Израиля. Среди целей находились военные сооружения и объекты инфраструктуры, которые "Хезболла" использовала для своих оперативных и террористических актов.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля. ЦАХАЛ нанес удары по ракетным установкам, расположенным вдоль границы и направленным в сторону Израиля.

"За последние несколько часов в ответ на ракетные пуски и противотанковые ракеты, выпущенные Израилем, самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлы"", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

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Напомним, президент США Джо Байден выступил с заявлениями о войне в Украине и Израиле. Он отметил, что Штаты продолжат поддерживать обе страны, столкнувшиеся с агрессией. Кроме того, президент США отметил, что "у Путина и ХАМАС много общего".

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация на севере Израиля обостряется. Боевики террористической группировки "Хезболла" продолжают наносить удары по израильской территории, ранив 19 октября троих жителей города Кирьят-Шмона. В ответ армия Израиля в ночь на 20 октября осуществила серию атак на инфраструктуру "Хезболлы", включая наблюдательные посты.