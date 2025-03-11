Трюдо, покидая Палату общин с креслом в руках, показал язык: фото стало вирусным

Репортеры сфотографировали экс-премьера Канады Джастина Трюдо, когда он покидал здание Палаты общин, передав полномочия своему преемнику Марку Карни. На фото политик с креслом в руках показал фотографу язык.

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Снимок быстро стал вирусным, его массово репостили как поклонники, так и критики Трюдо. О реакции сети на фотографию Reuters рассказало издание Mint.

Ставшая вирусной фотография была сделана после встречи Трюдо с новым лидером Либеральной партии и своим преемником в должности премьера Марком Карни, когда уже бывший глава канадского правительства забирал вещи из здания Палаты общин.

"Фотограф Reuters снял момент, когда Трюдо выносил свое кресло в Палате общин с Парламентского холма, с символичным жестом, который сигнализировал об истечении срока его полномочий. Изображение, на котором изображен Трюдо, показавший язык и держащий в руках стул, быстро стало вирусным в социальных сетях,"– йдеться у публікації.

Игривое настроение Трюдо после потери власти в соцсетях высоко оценили, пользователи массово репостили фото с озорным жестом политика.

"Какой удар!", "Какой выстрел! Замечательное фото", "Фантастическое фото, добавьте в архив", "Реакция Трюдо говорит сама за себя: "Наконец-то я имею нормальную жизнь и наслаждаюсь природой", "Джастин Трюдо выглядит очень счастливым, я буду скучать по нему, но сейчас он заслуживает возможности провести время со своей семьей", – писали люди.

Не остались в стороне и те, кто критиковал деятельность Трюдо в должности главы правительства Канады.

"Трюдо грабил Канаду 10 лет… так почему бы ему не украсть стул на выходе?", – саркастически отметил один из пользователей.

Напомним, 9 марта в Канаде Либеральная партия избрала преемника Трюдо. Главой партии и новым премьер-министром страны стал Марк Карни.

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