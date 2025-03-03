Трюдо поддержал Зеленского после скандала и Белого дома и рассказал о помощи Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал Владимира Зеленского после скандала в Белом доме. Он подчеркнул, что президент Украины только подчеркнул очевидное. То, что Путин является лжецом и преступником, которому нельзя доверять.

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Об этом политик заявил журналистам после саммита в Лондоне, на котором он также присутствовал. Трюдо также подчеркнул, что, несмотря ни на что, Канада продолжит помогать Украине.

"В пятницу в Овальном кабинете президент Зеленский многословно указал на то, что Путин - лжец и преступник. Ему нельзя доверять в том, что он сдержит свое слово в любом виде или форме. Поскольку он демонстрирует, что готов нарушить какие-либо соглашения", – подчеркнул Трюдо.

Политик также прокомментировал возможное отправление канадских войск в Украину.

"Мы рассмотрели пути, которыми она может лучше всего помочь. И, как я сказал несколько дней назад, все на столе. Мы не собираемся опережать дискуссии о том, как сохранить мир, которого еще нет, но Канада будет там и открыта для того, чтобы делать все необходимое", – подчеркнул Трюдо, отвечая на вопрос, может ли Канада задать.

Кроме того, политик заверил, что Канада будет продолжать поддерживать Украину "при необходимости, всеми возможными средствами и так долго, как это потребуется".

Ранее сообщалось, что на саммите в Лондоне лидеры стран договорились о ряде важных шагов по поддержке Украины. Среди ключевых решений – продолжение поставок военной помощи Украине и усиление экономического давления на Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, в Лондоне 2 марта состоялся саммит европейских лидеров, посвященный вопросам системы безопасности на континенте и будущим гарантиям безопасности для Украины. На встрече лидеры ЕС обсуждали установление справедливого и устойчивого мира в украинском государстве.

Напомним, что лидер демократов в Палате представителей Гаким Джефрис призвал администрацию Дональда Трампа к зрелому лидерству в отношениях с Владимиром Зеленским. Сотрудничество необходимо сохранить ради стабильности в свободном мире, подчеркнул политик.

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