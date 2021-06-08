Трюдо назвал терактом наезд на семью мусульман и объявил план действий

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал террористическим актом целенаправленный наезд водителя на семью мусульман в городе Лондон (провинция Онтарио), в результате которого погибли четыре человека.

Об этом канадский политик сказал во время выступления в Палате общин во вторник, 8 июня. Отметим, что трагедия произошла в воскресенье, 6 июня. Он назвал ее "жестоким, трусливым и наглым актом насилия", пишет Reuters.

"Это не было случайностью. Это был террористический акт, мотивированный ненавистью, в самом сердце одного из наших городов", – заявил Трюдо.

Политик также призвал сограждан противостоять проявлениям расизма и ксенофобии.

"Мы продолжим бороться с ненавистью, в том числе и офлайн, и предпримем больше действий для ликвидации крайне правых групп ненависти, как мы сделали с Proud Boys, добавив их в список террористов Канады", – добавил политик.

Отметим, полиция пришла к выводу, что виновник произошедшего – 20-летний Натаниэль Вельтман – действовал на почве религиозной ненависти. Решается вопрос о возможном предъявлении ему обвинений в терроризме.

В результате наезда автомобиля погиб 46-летний глава семейства, его 44-летняя жена, 15-летняя дочь и 74-летняя мать одного из супругов. Выжил только девятилетний мальчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае 22 мая водитель на легковом автомобиле въехал в толпу людей на пешеходном переходе. В результате ДТП четыре человека погибли, еще три пострадали.