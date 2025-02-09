В своё время смерть трёх старцев от советской власти совпала с началом развала советской империи: 96-летний Молотов умер в 1986-м, 86-летний Маленков — в 1988-м, 97-летний Каганович —в 1991–м за неполный месяц до знаменитого гкчп, после которого ссср развалился очень быстро — почти мгновенно.

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Потом время ускорилось — и уходить один за другим стали быстрее: в следующий раз три старца от былой власти умерли уже в одном году — 2022-м: сначала — Шушкевич, через неделю — Кравчук, ещё через неполных 4 месяца — Горбачёв.

И хотя третий из них с первыми двумя в Беловежье ничего не подписывал, он не дал их ни расстрелять, ни как минимум арестовать, то есть фактически прикрыл тыл, в чём и состояла его историческая миссия.

(От предыдущего советского трёхсмертия до окончания нового прошло 30 лет и 13 месяцев.)

А поскольку в случае с первой тройкой старцев советский союз развалился окончательно через 0-5 лет, смотря от кого считать, то есть в среднем где-то через 2-3 года, то сейчас до полного развода по разным политическим полюсам с одной стороны — вместе Беларуси и Украины (Шушкевич, Кравчук), а с другой стороны — мордора (Горбачёв) должны пройти примерно те же 2-3 года — уже с 2022-го, то есть это, очевидно, произойдёт не позже 2025-го.

Таким образом, в этом году следует ожидать как завершения войны в Украине с окончательным размежеванием воюющих сторон по противоположным системам мироустройства, так и полного распада "союзного государства" рф и Беларуси с дрейфом последней в направлении Цивилизации.

"Величайшая геополитическая катастрофа 20-го века" (по определению путина) получит так своё достойное завершение в 21-м.

И есть ещё одна — третья — тройка умерших геополитических старцев: речь о тех, кому обязан успехами "новый Китай".

В 1997-м скончался 92-летний Дэн Сяопин — главный творец китайского экономического чуда, а в конце позапрошлого и прошлого годов (с интервалом ровно в 13 месяцев день в день) — два американца, это чудо обеспечивших: 100-летние (оба!) Киссинджер и Картер.

Похоже, стало быть, что и КНР — многоукладная полуторамиллиардная мастерская человечества с присущей ей авторитарно-тоталитарной "восточной демократией" с некоторыми явными признаками диктатуры — очень скоро превратится, мягко говоря, в нечто иное.

Не будь у нас войны, в которой она помогает нашему врагу, — запасались бы попкорном.

Не зря 2025-й — год — год Змеи.

Напомню, что знаменитым годам Змеи — 1917 (октябрьский переворот троцкого [и ленина] в россии), 1941 (нападение на ссср), 1953 (смерть сталина), 1989 (падение Берлинской стены и начало бархатных революций в Восточной Европе), 2013 (начало Революции достоинства в Украине) — предшествовал ещё 1905 — "кровавое воскресенье" и "первая русская революция", а ещё раньше, к примеру, 1881 (тоже год Змеи) отметился знаковым убийством российского царя, при этом следующий змеиный год — 1893 — оказался последним полным годом правления его сына.

Так что у путина, Лукашенко и Си начинается интересное время. У нас — тоже.