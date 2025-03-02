Требование России по демилитаризации Украины принять нельзя, – Шольц

Германия решительно исключает требование России о демилитаризации Украины. Украина должна укреплять свою армию, чтобы защитить себя от будущих угроз.

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Это является ключевым элементом будущей архитектуры Европы безопасности, и международные партнеры будут продолжать способствовать обороноспособности Украины. Такое заявление сделал канцлер Олаф Шольц журналистам после саммита европейских лидеров в Лондоне 2 марта.

Все страны-участницы саммита четко заверили, что поддерживают Украину, ведь она стала жертвой агрессии России, ее атаковала именно Россия.

"Это истина, которая остается ясной для всех. И, конечно, это тоже означает, что мы должны и хотим действовать соответственно. Нам также понятно, что это означает, что мы должны поддерживать Украину финансово и военными средствами", – сказал Шольц.

Учитывая это, международная и трансатлантическая поддержка Украины остается важной для безопасности Европы.

Канцлер также выразил надежду, что остановка бомбардировок станет отправной точкой для дальнейших дискуссий по мирным переговорам. Украина, по его словам, имеет право на защиту и должна сохранять мощную армию, способную обеспечить свою сохранность в будущем.

"Во-первых, Украина сейчас может продолжать рассчитывать на поддержку в этой ситуации. Потому что Россия продолжает свою войну без изменений и она еще не закончилась. Во-вторых, мы знаем, что в основе любого будущего мирного порядка должно быть то, что Украина может защитить себя и иметь сильную армию", — пояснил Шольц.

Шольц решительно отверг российские требования по созданию правительства, лояльного к Москве, и демилитаризации Украины. В то же время подчеркнул, что Украина является европейским государством, избравшим демократический путь развития, и это не может быть изменено. Украина имеет право на независимость и суверенитет, а международная поддержка остается критически важной для ее будущего.

"Российские предложения нельзя принять. Я хочу это еще раз сказать. Россия всегда хотела создать в Украине правительство, которое танцевало бы под дудку России. Это нельзя принять", – сказал политик, подчеркнув, что Россия постоянно требует демилитаризации Украины, но это неприемлемо.

Канцлер напомнил, что Украина – европейская страна, которая решила присоединиться к Европейскому Союзу, демократическое и суверенное государство, поэтому это должно оставаться таким и дальше.

Кроме того, Украине нужно быть достаточно сильной, опираясь на опыт, который имеет страна, ее граждане и все другие страны, чтобы не поддаться повторному нападению.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, посвященный вопросам системы безопасности на континенте и будущим гарантиям безопасности для Украины. В Великобритании выражали надежду, что эта встреча позволит приблизиться к установлению справедливого и устойчивого мира в украинском государстве.

Британский премьер-министр Кир Стармер рассказал о ряде важных шагов по поддержке Украины, о которых договорились лидеры стран Европы. Среди ключевых решений – продолжение поставок военной помощи Украине и усиление экономического давления на Россию.

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