Трамп нашел свое главное преимущество над Харрис и провозгласил себя красавчиком

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп придумал очередной аргумент, почему на предстоящих выборах американцы должны отдать свой голос именно за него. Политик заявил, что он "намного красивее" своего оппонента Камалы Харрис.

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При этом Трамп упомяну недавнюю обложку журнала Time с изображением Харрис. Об этом сообщает The Hill.

Во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания кандидат-республиканец раскритиковал внешность вице-президента Харрис.

"Я намного красивее ее. Я гораздо красивее Камалы", – заявил Трамп своим сторонникам на митинге в Уилкс-Барре.

Трамп выдал, что в журнале Time нет фотографии Харрис якобы из-за того, что фотографу не получилось сделать удачные снимки. Более того, политик заявил, что Демократическая партия наняли художника-эскизировщика.

Нападки Трампа были одними из многих, высказанных им в адрес Харрис и ее союзников-демократов на митинге.

"Что случилось с Байденом? Я баллотировался против Байдена, а теперь баллотируюсь против кого-то другого. Я спросил: Против кого я баллотируюсь, против Харрис? Я сказал: Кто, черт возьми, такая Харрис?", – заявил на митинге Трамп.

В штабе Харрис отреагировали на скандальное выступление Трампа, отметив, что это лишь очередное его шоу.

"Дональд Трамп не может реализовать свой опасный проект "Проект 2025", предусматривающий повышение налогов для работающих семей на 3900 долларов, отмену Закона о доступном медицинском обслуживании и лишение нас свобод. Поэтому он прибегает ко лжи, оскорблениям и путаным речам", – заявил представитель предвыборной кампании Джозеф Костелло.

Напомним, Трамп обвинил в полномасштабном вторжении РФ в Украину действующего американского президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что "хорошо ладил" с российским диктатором Владимиром Путиным, поэтому если бы хозяйничал в Белом доме, полномасштабная война якобы не началась бы.

Ранее республиканец Джей ди Вэнс, кандидат на кресло вице-президента в случае победы на выборах в США Дональда Трампа, заявил, что "нужно верить в мир" в Украине. Он намекнул, что конкурентка Трампа, демократ Камала Харрис, якобы боится кремлевского диктатора Владимира Путина и поэтому не сможет вести с ним переговоры и "продвигать приемлемый мир".

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Камала Харрис, согласно новым опросам, опередила республиканца Дональда Трампа. Ее кандидатуру выразили готовность поддержать 42% избирателей против 37% у Трампа.

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