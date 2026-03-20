Как уже сообщалось, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Трамп призвал Израиль воздержаться в будущем от нападений на важные энергетические объекты Ирана, и добавил, что израильские военные выполнят это обязательство.

Нетаньяху также сказал, что Израиль якобы действовал самостоятельно, нанеся удар по газовому месторождению Южный Парс.

Трамп в свою очередь тоже отметил, что в США не знали, что Израиль хочет атаковать иранские нефтегазовые объекты.

Но при этом американские медиа - прежде всего, протрамповский Axios, пересказывая слова своего президента и премьера Израиля, сообщают, что Израиль совершил атаку по месторождению Южный Парс в координации с США.

О том, что в США знали и одобрили израильский удар, рассказывают многочисленные источники журналистов – в том числе из Пентагона и из окружения Трампа.

Так вот, считаю "утечку информации" полностью санкционированной, причём именно Трампом.

Ибо должна быть не только согласованная с Израилем ("бенефициаром Беней") совместная официальная позиция, но и честный "трампампам"-сигнал. Типа: "Ничего не знаю, Штаты тут ни при чём, однако же убьём всех, кто нас не будет слушаться"…