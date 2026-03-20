Александр Кирш
Экономист

Блог | Трампа сдают Ирану не евреи, а собственные журналисты

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

Как уже сообщалось, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Трамп призвал Израиль воздержаться в будущем от нападений на важные энергетические объекты Ирана, и добавил, что израильские военные выполнят это обязательство.

Нетаньяху также сказал, что Израиль якобы действовал самостоятельно, нанеся удар по газовому месторождению Южный Парс.

Трамп в свою очередь тоже отметил, что в США не знали, что Израиль хочет атаковать иранские нефтегазовые объекты.

Но при этом американские медиа - прежде всего, протрамповский Axios, пересказывая слова своего президента и премьера Израиля, сообщают, что Израиль совершил атаку по месторождению Южный Парс в координации с США. 

О том, что в США знали и одобрили израильский удар, рассказывают многочисленные источники журналистов – в том числе из Пентагона и из окружения Трампа.

Так вот, считаю "утечку информации" полностью санкционированной, причём именно Трампом. 

Ибо должна быть не только согласованная с Израилем ("бенефициаром Беней") совместная официальная позиция, но и честный "трампампам"-сигнал. Типа: "Ничего не знаю, Штаты тут ни при чём, однако же убьём всех, кто нас не будет слушаться"…

Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения.

