Блог | Трампа сдают Ирану не евреи, а собственные журналисты
Как уже сообщалось, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Трамп призвал Израиль воздержаться в будущем от нападений на важные энергетические объекты Ирана, и добавил, что израильские военные выполнят это обязательство.
Нетаньяху также сказал, что Израиль якобы действовал самостоятельно, нанеся удар по газовому месторождению Южный Парс.
Трамп в свою очередь тоже отметил, что в США не знали, что Израиль хочет атаковать иранские нефтегазовые объекты.
Но при этом американские медиа - прежде всего, протрамповский Axios, пересказывая слова своего президента и премьера Израиля, сообщают, что Израиль совершил атаку по месторождению Южный Парс в координации с США.
О том, что в США знали и одобрили израильский удар, рассказывают многочисленные источники журналистов – в том числе из Пентагона и из окружения Трампа.
Так вот, считаю "утечку информации" полностью санкционированной, причём именно Трампом.
Ибо должна быть не только согласованная с Израилем ("бенефициаром Беней") совместная официальная позиция, но и честный "трампампам"-сигнал. Типа: "Ничего не знаю, Штаты тут ни при чём, однако же убьём всех, кто нас не будет слушаться"…