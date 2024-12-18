Трампа официально провозгласили победителем выборов президента США: когда будет инаугурация

В США завершилось голосование коллегии выборщиков, по результатам которого было официально объявлено имя победителя президентских выборов. Окончательные общенациональные итоги совпали с результатами ноябрьских выборов, по результатам которых следующим президентом США станет Дональд Трамп.

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Для избрания президентом необходимо набрать 270 из 538 голосов выборщиков. Трамп получил существенный перевес с результатом в 312 голосов выборщиков. Об этом сообщает CNN.

Избранный президент Трамп и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс набрали по 312 голосов каждый, а кандидаты-демократы Камала Харрис и Тим Уолц – по 226 голосов каждый.

Стоит отметить, что голосование коллегии выборщиков спустя месяц после проведения выборов, является во многом символическим, но важным процессом президентских выборов.

Теперь голоса каждого штата будут отправлены в Конгресс. Законодатели встретятся на совместном заседании 6 января, чтобы подсчитать голоса выборщиков и официально объявить Трампа и Вэнса следующими президентом и вице-президентом.

Инаугурация президента США запланирована на 20 января 2025 года. Церемония инаугурации проходит в здании Капитолия США в Вашингтоне.

Избранный вице-президент принимает присягу первым и повторяет ту же присягу, которая используется с 1884 года для сенаторов, представителей и других федеральных служащих. После этого избранный президент произнесет присягу в соответствии со статьей II, разделом I Конституции США.

Инаугурация запланирована Объединенным конгрессным комитетом по инаугурационным церемониям. Мероприятия включают церемонию присяги, инаугурационную речь и проверку пропусков.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп по состоянию на 16 декабря еще не приглашал главу украинского государства Владимира Зеленского на свою инаугурацию. Однако он хочет, чтобы Зеленский присутствовал на мероприятии.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что контактов Киева с будущей администрацией избранного американского президента Дональда Трампа должно быть больше.

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