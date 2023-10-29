Трампа и его детей обязали дать показания по делу о мошенничестве в семейном бизнесе: когда это произойдет

Экс-президент США Дональд Трамп и трое его детей дадут показания по делу о мошенничестве в бизнесе по недвижимости в Нью-Йорке. Глава семьи должен предстать с показаниями 6 ноября, а его наследники – уже на следующей неделе.

Об этом сообщает ВВС. 27 октября судья постановил, что дочь Трампа Иванка должна дать показания против своих братьев, так как ранее она была исключена из числа обвиняемых.

Таким образом, в первых числах ноября Иванка будет свидетельствовать против Эрика и Дональда-младшего. Сама она ранее старалась не выступать, аргументируя это тем, что вышла из Trump Organization.

Однако судья Артур Энгорон заявил, что она по-прежнему поддерживает эти связи.

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В то же время, первым показания должен дать Дональд Трамп-младший.

Судья уже постановил, что Трамп завысил стоимость своей недвижимости, чтобы получить выгодные кредиты.

Сам политик ранее заявлял, что даст показания при первой же возможности. Однако и сам, и все его дети эти обвинения отвергли.

Как известно, судебный процесс сосредоточен на шести других исках, выдвинутых в рамках этого дела, включая фальсификацию деловой документации, страховое мошенничество и сговор.

Если вина Трампа будет доказана, ему грозит 250 миллионов долларов в виде штрафов и строгих ограничений для бизнеса Трампа.

Как сообщал OBOZ.UА, суд в Нью-Йорке постановил, что Трамп и компания Trump Organization годами прибегали к мошенничеству, строя империю недвижимости. Трамп якобы завысил стоимость своих активов, чтобы получить выгодные сделки.

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