Речь идет о Silicon Valley, знаменитой долине в Калифорнии, где выросли самые знаменитые технологические гиганты США. Лидер республиканцев пытается завербовать цифровых миллиардеров не только для пополнения избирательной казны, но и завоевания поколения "20+".

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Найсвіжішим здобутком "респів" є один із найголовніших героїв "Кремнієвої долини" Ілон Маск. Та він далеко не єдиний, у списку — бізнесмени від NFT, крипти і безліч технократів. Трамп в активному пошуку "свіжої крові".

"Мобілізація" Маска перетворилася на цілу піар-кампанію: спершу Ілон вголос захотів посади в адміністрації Трампа, потім було славнозвісне спільне інтерв’ю, після якого "Дон" пообіцяв призначити бізнесмена своїм радником. Ну і на завершення мільярдер демонстративно козирнув: "Я готовий служити". Маск не просто переказує на виборчий гаманець Трампа $45 млн щомісяця, а й намагається зобразити 78-літнього політика кіберпрезидентом — прибульцем з майбутнього, здатним змінити США.

Трамп також заручився підтримкою адептів розвитку криптовалюти. Їхній висуванець Джей Ді Венс висунутий кандидатом у віцепрезиденти США. Ді Венс — венчурний капіталіст, технократ-інвестор за покликанням — вважається лобістом криптовсесвіту і вже встиг затягнути "Дона" на різні криптотусовки. Прямим покровителем Ді Венса вважається Пітер Тіль з PayPal.

Впливові венчурні капіталісти та технологічні гіганти, як-от колишній донор Демократичної партії Еллісон Хейн, інвестори Марк Андріссен та Бен Горовіц, а також гравці у світі криптовалюти брати Вінклвосси публічно згуртувалися навколо Трампа.

Трамп вимушений нарощувати аудиторію прихильників, пробуючи догнати кандидатку в президенти від демократів Камалу Гарріс.

Під прапором феміністичної солідарності Камала збирає симпатії американських жінок, їй симпатизують латино-, афро- та інші американці, адже народилася у змішаній сімʼї і змогла повернути повагу частини демократів, яких лякав вік Байдена. Саме тому перспективи Гарріс виглядають сьогодні симпатичніше на тлі Трампа, який планував упродовж усієї кампанії насміхатися з пристаркуватого конкурента. Після зміни кандидата від республіканців тепер доводиться кампанію змінювати.

До речі, технократи розсудливі, розважливі, прагматичні й уміють гарно рахувати. Гіганти технологічної індустрії давно вже прагнуть захопити владу в країні, щоб контролювати державні фінанси. Вони також стурбовані жорсткими заходами адміністрації Байдена щодо криптовалюти та обережним підходом до штучного інтелекту, тому прагнуть зняти обмеження на розвиток тих чи інших технологій. Інші вважають, що перемога Трампа дасть можливість заробити на високій інфляції та політичному хаосі в країні, через що підвищиться вартість криптовалюти. Не відкидається ймовірність, що вони дійсно розраховують захопити владу в США в обмін на президентський квиток Трампа. Щоправда, між "хотіти" та "зробити" дистанція дійсно велика.

Трамп: У тебе розвʼязаний язик, Ілоне