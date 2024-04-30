Трампа оштрафовали за сообщения в соцсетях о суде: деньгами дело может не ограничиться

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трампа оштрафован "за неуважение к суду" в рамках рассмотрения дела о сокрытии денег. В общей сложности за девять сообщений в сети Трампа оштрафовали на 9000 долларов; при этом судья Хуан Мерчан заявил, что рассмотрит возможность ареста экс-президента.

Штрафа может быть недостаточно, чтобы служить сдерживающим фактором для успешного бизнесмена, ставшего политиком, заявил судья. Хуан Мерчан также посетовал на отсутствие полномочий наложить больший штраф.

"Подсудимый предупреждается о том, что суд не будет допускать умышленные нарушения своих законных распоряжений и, если это будет необходимо и целесообразно при обстоятельствах, он назначит наказание в виде лишения свободы", – говорится в постановлении суда.

Этому предшествовало заявление прокуратуры о как минимум десяти сообщениях в сети, в которых подсудимый критиковал свидетелей и других участников судебного процесса. Ранее суд отдельно запретил Трампу такую критику в интернете (согласно действующему законодательству США такие действия запрещены и без предупреждения суда). Хуан Мерчан признал, что девять из представленных в суде сообщений Трампа нарушают указанный запрет.

Суд также постановил удалить указанные сообщения с сайта и соцсети, принадлежащих Трампу. Ожидается, что судья Мерчан на слушаниях в четверг решит, применять ли дополнительное наказание в виде ареста.

"Заключение было бы беспрецедентным поворотом в первом уголовном процессе против бывшего президента США. Если это произойдет, непонятно, отправят ли Трампа в нью-йоркскую тюрьму на острове Райкерс или проблемы с безопасностью потребуют более мягкого отношения, например домашнего ареста в личном небоскребе экс-президента Trump Tower, потому что как бывший президент Трамп остается под охраной секретной службы" – пишет Reuters.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп внес $175 млн залога для обжалования решения суда по делу о мошенничестве в сфере бизнеса. Это позволило ему баллотироваться на выборах и избежать конфискации активов. Однако нынешнее дело против Трампа касается якобы незаконных платежей порнозвезде Сторми Дэниелс.

По материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката Майкла Коэна выплатил Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним. Хотя такая выплата не нарушает закон, Трамп и его адвокат оформили ее в качестве платы за юридические услуги из предвыборного фонда Трампа. Это уже считается фальсификацией отчетности и карается как уголовное преступление.

Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы. Обвинения против Трампа строятся именно на показаниях Коэна. Сам Трамп категорически отрицает, что у него был секс со Сторми Дэниелс.

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