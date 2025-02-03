Трамп признал, что объявленная им 'тарифная война' может быть болезненной для США

Президент США Дональд Трамп допустил, что введение пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая будет иметь последствия для Америки. Глава Белого дома признал, что таможенные тарифы на товары из этих государств могут быть болезненными и для самих американцев.

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Об этом он написал в своей соцсети Thruth Social в воскресенье, 2 февраля. Кроме того, американский президент обвинил медиа The Wall Street Journal в критике его торгово-экономической политики.

"Тарифное лобби, возглавляемое глобалистской и всегда ложной газетой Wall Street Journal, прилагает все усилия, чтобы оправдать такие страны, как Канада, Мексика, Китай и многие другие, которые невозможно и назвать, продолжают десятилетиями обворовывать США – в торговле, преступности и сфере ядовитых наркотиков, которые так свободно попадают в Америку", – написал Трамп.

Президент отметил, что "эти дни закончились" и США больше не собирается быть "глупой страной". По его словам, у США большой дефицит с Канадой, Мексикой, Китаем и почти со всеми странами, которые задолжали 36 триллионов долларов.

"Почему Соединенные Штаты должны терять триллионы долларов на субсидирование других стран, и почему эти страны должны платить малую долю стоимости того, что граждане США платят, например, за лекарства?" – отметил политик.

Он допустил, что американцам от такого решения "возможно, будет немного больно, а может быть, и нет".

В конце он похвастался, что сейчас страной руководят люди "со здравым смыслом" и "результаты будут впечатляющими".

Как сообщал OBOZ.UA:

– президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал указы об увеличении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Они вступят в силу во вторник, 4 февраля.

– Также он заявил, что намерен ввести пошлину на товары из стран Европейского Союза. Свое намерение он аргументировал тем, что Европа "ужасно обращалась" со Штатами.

– Ранее премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада готова к любому сценарию торговой войны с США. И в случае введения Соединенными Штатами пошлины на товар Оттава даст зеркальный ответ американскому импорту.

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