Трамп прибыл на съезд республиканцев с перевязанным ухом: как выглядит кандидат в президенты США после покушения. Видео

Спустя два дня после того, как бывший президент Дональд Трамп пережил покушение, он появился на открытии Национального съезда Республиканской партии. Он вышел на арену с повязкой на правом ухе.

Видео дня

Это стало последней захватывающей сценой в президентской кампании, которая и без того отличалась драматическими поворотами. Об этом сообщают АР и CNN.

Делегаты Республиканской партии бурно приветствовали Трампа, появившегося на экране за кулисами, а затем появившегося на арене, явно взволнованного, когда музыкант Ли Гринвуд спел "Боже, благослови США". Когда он вышел на арену, большая белая повязка закрывала большую часть его правого уха.

Это произошло через несколько часов после того, как съезд официально выдвинул бывшего президента на пост главы Республиканской партии в ноябре против президента Джо Байдена.

Трамп, сопровождаемый стеной агентов Секретной службы, не обращался к залу – его благодарственная речь запланирована на четверг – но молча улыбался и время от времени махал рукой, пока пел Гринвуд.

Как сообщал OBOZ.UA:

– стрельбу в городе Батлер в американском штате Пенсильвания, во время которой кандидат в президенты Дональд Трамп едва не погиб, расследуют как возможный внутренний теракт и покушение. Нет никаких доказательств, что стрелок – 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс – участвовал в более масштабном сговоре или имел связи с террористическими организациями.

– Пока известно, что Трампа пытались застрелить из винтовки AR-15, более известной как М16. Стрелок находился на расстоянии до 135 метров от политика и ранил его в ухо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!