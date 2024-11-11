'Трамп прав': министр обороны Британии согласился с требованиями касательно увеличения финансирования НАТО странами Европы

Министр обороны Великобритании Джон Хили считает, что Дональд Трамп прав, побуждая европейские страны выделять больше средств на финансирование НАТО. Также он считает, что избранный президент США "предан Альянсу".

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Об этом Хили сказал Sky News. Таким образом он отбросил предположение о том, что Трамп может вывести США из НАТО.

Британский министр сказал, что расположение США к НАТО сохранялось в течение предыдущей администрации Трампа, и у него нет оснований полагать, что поддержка прекратится во время его второго срока.

"Я не ожидаю, что США отвернутся от НАТО. Они признают важность Альянса, они признают важность избегания дальнейшего конфликта в Европе", – отметил он.

Чиновник добавил, что Трамп "справедливо подталкивал европейские страны делать больше для лучшего финансирования НАТО". Хили говорит, что страны Европы, являющиеся членами НАТО, должны взять на себя больше тяжелой работы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СМИ писали, что избранный президент США Дональд Трамп является известным скептиком по отношению к НАТО и неоднократно делал заявления о возможном выходе Америки из Альянса. Год назад в Штатах был принят закон, согласно которому для этого потребуется согласие Конгресса, однако республиканец может найти способ его обойти.

– А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что после вступления в должность президента США Дональд Трамп будет подталкивать союзников по НАТО к увеличению оборонных расходов. Такие действия нового главы Белого дома свидетельствуют о его четкой и опытной позиции.

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