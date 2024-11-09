Трамп может найти способ вывести США из НАТО – Politico

Избранный президент США Дональд Трамп является известным скептиком по отношению к НАТО и неоднократно делал заявления о возможном выходе Америки из Альянса. Год назад в Штатах был принят закон, согласно которому для этого понадобится согласие Конгресса, однако республиканец может найти способ его обойти.

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Об этом пишет Politico. Там напомнили, что в 2023 году сенаторы Тим Кейн и Марко Рубио разработали закон, требующий, чтобы любое президентское решение о выходе из НАТО должно было быть одобрено двумя третями Сената или разрешено актом Конгресса.

"Законодатели прибегли к этому мероприятию в рамках Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год, подписанного президентом Джо Байденом", – говорится в сообщении.

Однако эксперты по праву предупреждают, что Трамп может попытаться обойти это требование касательно выхода из НАТО, ссылаясь на президентские полномочия в вопросах внешней политики. Этот подход он уже использовал ранее, чтобы избежать ограничения Конгресса на выход из договора.

"Закон не является герметичным", – сказал Скотт Андерсон, ученый Института Брукингса и старший редактор Lawfare, который выступает за более жесткие ограничения решения президента о выходе из НАТО. Если Трамп действительно попытается это сделать, он создаст прямой конституционный конфликт с Конгрессом, что приведет к борьбе в судах.

Однако, по словам Кертиса Брэдли, профессора Школы права Чикагского университета, если бы Трамп просто объявил, что выходит из Альянса, непонятно, было ли бы у Конгресса право подать на него в суд за игнорирование закона.

Андерсон сказал, что законодатели должны усилить закон, добавив формулировку, которая четко позволяет начать судебный процесс, что улучшит шансы Конгресса.

"Тем временем Трамп может подорвать НАТО, не выходя из него официально. Законодатели-демократы предупредили, что он может отказаться от поддержки США, отказав послам или не допустив участия войск в военных учениях. Хотя в феврале несколько законодателей призвали к новым законодательным мерам для защиты от этих рисков, с тех пор ничего серьезного не произошло", – говорится в статье.

Сенатор Крис Ван Холлен заверил, что хотя Трамп и может прибегнуть к своим старым приемам, законодатели продолжат работать над поддержкой НАТО и будут готовы дать отпор "любым попыткам подорвать прочность этого Альянса".

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что после вступления в должность президента США Дональд Трамп будет подталкивать союзников по НАТО к увеличению оборонных расходов. Такие действия нового главы Белого дома свидетельствуют о его четкой и опытной позиции.

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