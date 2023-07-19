Трамп пожаловался, что США истощили арсеналы из-за предоставления Украине оружия, и захотел возмещений от Европы

Политик-республиканец, 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что он попросит Европу оплатить восстановление оружейных запасов Америки, если снова возглавит Белый дом. Речь идет о технике и вооружении, которые Штаты предоставили Украине для отражения российской агрессии.

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Также Трамп уже традиционно раскритиковал своего оппонента-демократа, действующего главу США Джо Байдена. Мол, он "тянет нас дальше к Третьей мировой войне". Об этом 77-летний бывший американский президент заявил в предвыборном видео, опубликованном 18 июля на платформе Rumble.

Республиканец пожаловался, что запасы Пентагона истощены, хотя он, будучи президентом, якобы "полностью восстановил Сооруженные силы Соединенных Штатов" и "вывел Америку на такую сильную глобальную позицию".

"29 месяцев спустя арсеналы пусты, запасы истощены, казначейство истощено, ряды распущены, наша страна полностью унижена, и мы имеем коррумпированного, скомпрометированного президента, мошенника Джо Байдена, который тянет нас в Третью мировую войну", – утверждает одиозный политик.

Он сказал, что Европа якобы не уважает Байдена. Сам Трамп, если победит на выборах в ноябре 2024 года, пообещал, что "попросит Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных в Украину".

Республиканец заверяет, что в первый же день в Белом доме вернется к "международной политике, которая ставит интересы Америки на первое место".

"Главный интерес Америки в Восточной Европе – мир и стабильность. Мы хотим, чтобы люди перестали умирать", – добавил он.

При этом Трамп обвинил европейских союзников США в том, что они предоставили крошечную долю помощи Украине.

Передачу ВСУ кассетных боеприпасов миллиардер резко раскритиковал. Мол, нынешнее американское руководство "тянет нас дальше к Третьей мировой".

Как писал OBOZREVATEL:

– Трамп продолжает настаивать, что он якобы сможет закончить российскую войну против Украины "в течение 24 часов", если его выберут президентом Америки. Мол, для этого политику достаточно позвонить лидерам Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину и заставить заключить мирную сделку.

– Ранее Зеленский прокомментировал заявления Трампа о его "готовности" остановить полномасштабное вторжение России в Украину за сутки. Зеленский отметил, что Трамп во время своего президентства уже имел эти 24 часа, "но у него, видимо, были какие-то другие приоритеты".

– Трамп перед этим говорил, что добился бы мира в Украине, отдав России оккупированные территории.

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