Трамп после скандальных заявлений согласился на дебаты с Гаррис: названа дата

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп согласился на предложение Fox News провести дебаты с вице-президентом США от Демократической партии Камалой Гаррис. Дебаты запланированы на 4 сентября.

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Об этом Трамп сообщил в публикации на Truth Social поздно в пятницу, сообщает Reuters. Он отметил, что формат дебатов будет похож на те, которые он имел с бывшим президентом Джо Байденом.

Дебаты состоятся в Пенсильвании, на площадке, которая еще будет определена. Событие пройдет перед полной аудиторией.

Ранее Трамп давал неопределенный ответ на вопросы по поводу дебатов с оппоненткой. Он настаивал на том, чтобы дебаты состоялись на традиционно поддерживающем республиканцев Fox News и критиковал ABC "за симпатии к демократам" после первого раунда дебатов с Джо Байденом.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп ранее отверг предложение по дебатам с вице-президентом Камалой Гаррис, утверждая, что "он лидирует в опросах".

Гаррис настаивала на дебатах, которые Трамп должен был провести с действующим лидером Джо Байденом 10 сентября. Однако экс-глава Белого дома и его кампания отказались участвовать, заявив, что сначала демократы должны официально выдвинуть своего кандидата вместо Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA, данные последнего социологического исследования, проведенного Ipsos для агентства Reuters, свидетельствуют о том, что вице-президентку Гаррис поддерживают 43% зарегистрированных избирателей, а бывшего президента Трампа – 42%. Однако несмотря на то, что кандидатка от демократов опередила кандидата-республиканца, она потеряла в поддержке избирателей.

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