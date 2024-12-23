Трамп пообещал 'самую масштабную операцию по депортации' в истории США

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал "крупнейшую операцию по депортации в истории Америки" в же первый день на должности. Он отметил, что подпишет "исторический список" указов о закрытии границы для нелегальных мигрантов.

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На конференции AmericaFest организации Turning Point Action в Аризоне в воскресенье, 22 декабря, Трамп сказал, что операция начнется сражу же после его инаугурации. Его слова процитировал New York Times.

"В свой первый день возвращения в Овальный кабинет я подпишу исторический список указов о закрытии нашей границы для нелегальных мигрантов и остановке вторжения в нашу страну", – объявил Трамп.

И в тот же день, как сказал политик, страна "начнет крупнейшую операцию по депортации в истории Америки, даже более масштабную, чем операция президента Дуайта Д. Эйзенхауэра".

Издание напомнило, что на протяжении всей своей предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал провести кампанию массовой депортации нелегальных иммигрантов, проживающих на территории США.

Агенство Bloomberg писало, что Трамп планирует выслать из страны миллион мигрантов на первых этапах реализации своей политики по депортации. Источники журналистов рассказали, что политик уже обсуждал проблему мигрантов с властями Мексики и Сальвадора, но пока не детально.

Сейчас переходной штаб Трампа по неофициальным каналам работает с представителями властей данных стран. Они планируют добиться их согласия принять часть огромного количества нелегальных мигрантов, которых избранный президент хочет депортировать из США.

Ранее республиканец заявил, что объявит чрезвычайную ситуацию в рамках своей политики массовой депортации нелегальных мигрантов. Для этого он пообещал использовать "все необходимые силы", в том числе армию.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп анонсировал запрет на предоставление гражданства страны детям иностранцев, родившимся на территории Штатов. К такому шагу он прибегнет после официального вступления в должность в январе 2025 года.

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