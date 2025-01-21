Трамп понимает, что Украине нужно оказывать поддержку, чтобы завершить войну, – Волкер

Президент США Дональд Трамп осознает, что Украине нужно оказывать помощь, чтобы завершить войну, развязанную Россией. Он и его администрация понимают, что российский диктатор Владимир Путин будет всячески настаивать на своих требованиях, однако решительно настроены на окончание войны в нашей стране.

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Такое мнение высказал бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер. Об этом он сказал во время дискуссионной панели "Сочетание интересов: США, Украина и путь к справедливому и устойчивому миру" в Украинском доме в Давосе, передает "Укринформ".

"Трамп вступает в должность президента, и он решительно настроен на завершение войны в Украине. Думаю, что он и советник по безопасности знают, что Украина хочет мира, а Россия не дает возможности наступить этому миру", – отметил Волкер.

По его словам, новая команда в Белом доме хорошо знает, что Путин не будет добропорядочным переговорщиком и вообще не настроен на переговоры. Дипломат подчеркнул, что российская сторона в переговорах сосредотачивается на вопросах, которые не являются действительно актуальными, или которые ее прямо не касаются.

Это, например, членство Украины в НАТО. Касательно таких вопросов Волкер советует команде Трампа не вести переговоры с РФ. Говорить с Москвой нужно конкретно о завершении войны, настаивать на остановке боевых действий и только после этого садиться за стол переговоров.

"Они не должны определять членство Украины в НАТО, с ней (с Москвой – Ред.) вообще об этом не надо говорить. Вместо этого нужно убедить Путина, что у США есть воля и способность сделать все, чтобы он не победил, и что он не достигнет такой победы, к которой стремится", – подчеркнул Волкер, призвав новую администрацию США формулировать простые ожидания по отношению к России.

Как сообщал OBOZ.UA, во время своей инаугурации Дональд Трамп заявил, что армия США снова станет сильнейшей в мире. Свой успех Америка будет измерять не только победами в битвах, но и тем, сколько войн она закончит, и, возможно, самое главное – войнами, в которые она никогда не вступит.

В то же время прямо Украину в своей речи новый американский президент не упомянул. Мы собрали основные положения инаугурационной речи Трампа.

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