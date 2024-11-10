Трамп получил 312 голосов: опубликованы окончательные результаты выборов президента США

В США опубликовали окончательные результаты президентских выборов, согласно которым Дональд Трамп одержал победу в президентской гонке. Кандидат от Республиканской партии набрал большинство голосов избирателей в так называемых шатких штатах, которые не имеют устойчивых тенденций к голосованию за демократов или республиканцев.

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Из необходимых для победы 270 голосов выборщиков Трамп набрал 312, тогда как его оппонентка от Демократической партии Камала Харрис получила всего 226 голосов. Об этом сообщает AP News.

Стоит отметить, что о победе Дональда Трампа на президентских выборах стало известно еще в ночь после голосования, когда он получал более 270 голосов выборщиков. Однако дальнейший подсчет голосов во всех штатах лишь укрепил лидерство республиканца в президентской гонке.

В процентном эквиваленте за Трампа отдали голоса 50,5% американцев или 74 650 754 человек. Харрис набрала 48%, получив поддержку от 70 916 946 граждан США.

В настоящее время количество выборщиков в США составляет 538. Коллегия выборщиков избирает президента и вице-президента США – единственных двух должностных лиц Соединённых Штатов, избираемых на федеральных выборах, которые охватывают всю страну.

Напомним, бывший советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что новая администрация сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на том, чтобы предоставить Киеву возможности вернуть территории, оккупированные Россией. Приоритетом Штатов является "прекращение убийств".

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп постарается разорвать углубленные партнерские отношения между противниками Штатов: Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. Ожидается, что он применит свою фирменную "смесь воинственных угроз и дружеских отношений" с некоторыми диктаторами.

Как сообщал OBOZ.UA, после объявления о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США , букмекеры начали принимать ставки на то, сможет ли он прекратить войну в Украине в течение 90 дней после вступления в должность. Пока ставки колеблются в диапазоне от 36% до 56%.

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