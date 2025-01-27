Трамп подпишет указ о 'Железном куполе' для США: новый глава Пентагона сказал, когда это произойдет

Новый министр обороны США Пит Хегсет объявил, что президент Дональд Трамп вскоре подпишет ряд указов, касающихся американской армии. В частности, речь идет о "Железном куполе" для Америки.

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Об этом пишет The Hill. По словам Хегсета, Трамп стремится изменить и обновить армию США, поэтому соответствующих указов следует ожидать уже в ближайшее время.

"Ожидается больше распоряжений, которые мы полностью поддерживаем. О ликвидации DEI (Diversity, equity, and inclusion, переводимой как разнообразие, равенство и инклюзивность – Ред.) внутри Пентагона, восстановление войск, выведенных из-за требований COVID, "Железный купол" для Америки", – сказал он.

"Это происходит быстро", – добавил глава Пентагона.

С момента вступления в должность Трамп уже подписал ряд исполнительных приказов, в том числе о восстановлении на должностях военнослужащих, уволенных из армии за отказ получить вакцину против COVID-19. Они получат свой прежний ранг и полную заработную плату вместе со льготами.

Также президент США планирует подписать указ, запрещающий трансгендерам служить в армии.

Как сообщал OBOZ.UA, новый министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет провел первый в должности главы Пентагона разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили, с чем сталкиваются их государства.

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