Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения: что это значит

В свой первый день на должности президент США Дональд Трамп взялся за реформирование американской иммиграционной системы. В частности, ограничил право на гражданство по рождению.

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Ранее дети, которые появились на свет на территории США, получали гражданство страны по праву рождения (за исключением детей дипперсонала). Согласно информации, полученной CNN, своим указом Трамп запретил федеральным агентствам выдавать документы в определенных случаях.

Распоряжение должно применяться, когда родители находятся в Соединенных Штатах незаконно, в ситуациях, когда мать временно находится в США, например, по визе, отец не является гражданином страны и др..

Документ опирается на фразу "подпадающие под юрисдикцию 14-й поправки" Конституции.

Ранее эксперты по правовым вопросам заявили CNN, что скептически относятся к тому, что эта формулировка будет принята в суде. По мнению юристов, эта фраза больше касается детей иностранных дипломатов либо ситуаций, когда иностранное государство вторглось и оккупирует часть страны.

"Союзники и должностные лица Трампа прекрасно понимают, что этот шаг, скорее всего, столкнется с юридическими проблемами и в конечном итоге дойдет до Верховного суда", – считают журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Инаугурация 47-го американского лидера состоялась 20 января.

– Новый глава Соединенных Штатов подписал указ о выходе государства из Парижского климатического соглашения и Всемирной организации здравоохранения.

– Также он приостановил программы внешней помощи США.

– По данным CNN, Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в первые дни после инаугурации.

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