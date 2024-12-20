Трамп планирует продолжать поставки оружия Украине – FT

Ожидается, что избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится уже через месяц, продолжит вооружать Украину, добиваясь таким образом прекращения войны. Он намерен продолжить поставки вооружения для наших Сил обороны.

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Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники. По их словам, ближайшие помощники Трампа по внешней политике поделились его намерениями с высокопоставленными европейскими чиновниками во время обсуждений в этом месяце.

"По словам трех других источников, информированных о переговорах с западными официальными лицами, Трамп теперь намерен продолжить военные поставки США в Киев после своей инаугурации, что поддержит союзников, глубоко озабоченных своей способностью поддерживать и защищать Украину без поддержки Вашингтона", – говорится в статье.

Также Трамп потребует от стран-членов НАТО более чем вдвое увеличить показатель расходов на оборону в 2% (который сейчас выполняют только 23 из 32 членов Альянса) до 5% ВВП. Один из собеседников сказал, что они понимают, что Трамп согласится на 3,5%, и что он планирует четко связать увеличение оборонных расходов с предложением более выгодных условий торговли с США.

Союзники по НАТО уже обсуждают повышение до 3% на июньской встрече лидеров Альянса, но несколько стран-членов обеспокоены сложными решениями, которые для этого понадобятся.

Ключевые европейские союзники по НАТО, среди которых Франция, Германия, Великобритания, Италия и Польша, встретились с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду вечером, чтобы обсудить, как Европа будет адаптировать оборонную политику в ответ на возвращение Трампа в Белый дом.

Канцлер Германии Олаф Шольц отдельно провел телефонный разговор с Трампом в четверг. Позже Шольц заявил, что он "вполне уверен, что США и Европа продолжат свою поддержку Украины".

Тем временем высокопоставленные британские чиновники по безопасности посетили Вашингтон в начале этого месяца, чтобы оценить планы новоизбранного президента. Они добавили, что, хотя Трамп все еще считает, что Украина никогда не должна быть членом НАТО, и хочет немедленного прекращения конфликта, он считает, что поставка оружия Киеву после прекращения огня обеспечит результат "мир через силу".

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, во время которого они, в частности, говорили о российском полномасштабном вторжении в Украину. Политики сошлись во мнении, что война продолжается "слишком долго".

СМИ также пишут, что Дональд Трамп может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в 2025 году. Избранный президент США хочет завоевать репутацию "глобального миротворца", закончив войну в Украине.

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